Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиньковский — о матче с «Оренбургом»: было принципиально играть против Слишковича

Зиньковский — о матче с «Оренбургом»: было принципиально играть против Слишковича
Антон Зиньковский
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», Антон Зиньковский рассказал, почему матч с «Оренбургом» (2:0) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 был для него принципиальным.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Сергеев – 83'     2:0 Цыпченко – 87'    

— Тяжёлая игра, первый тайм вообще не получился. Не сделали то, что хотели и что задумывали. На спасибо команде, что переломили ход матча.

— Было принципиально обыграть команду Владимира Слишковича?
— Мне было принципиально сыграть против Слишковича как игроку «Спартака». Только так.

— Теперь можно выдохнуть?
— Нет, пока рано. Впереди ещё есть матчи. Будем стараться набирать очки и радовать фанатов, — сказал Зиньковский в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Материалы по теме
Гол Сергеева помог «Крыльям Советов» одержать победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android