Зиньковский — о матче с «Оренбургом»: было принципиально играть против Слишковича

Полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», Антон Зиньковский рассказал, почему матч с «Оренбургом» (2:0) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 был для него принципиальным.

— Тяжёлая игра, первый тайм вообще не получился. Не сделали то, что хотели и что задумывали. На спасибо команде, что переломили ход матча.

— Было принципиально обыграть команду Владимира Слишковича?

— Мне было принципиально сыграть против Слишковича как игроку «Спартака». Только так.

— Теперь можно выдохнуть?

— Нет, пока рано. Впереди ещё есть матчи. Будем стараться набирать очки и радовать фанатов, — сказал Зиньковский в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.