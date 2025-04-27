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Леонид Туфрин: футболисты «Зенита» были согласны на ничью с «Динамо»

Леонид Туфрин: футболисты «Зенита» были согласны на ничью с «Динамо»
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о матче команды с «Динамо» в рамках 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Мы уже говорили, что матч с «Динамо» станет решающим для «Зенита». Футболистам нужно было вынуть из себя всё, чтобы выиграть и остаться в гонке за чемпионство. Но «Зениту» не получилось вынуть из себя всё. У команды вчера не было лидера на поле, и многие сыграли очень слабо. Уже после перерыва питерцы подсели физически, в какой-то степени и морально.

Мне кажется, футболисты «Зенита» даже были согласны на ничью с «Динамо». Динамовцы могли похоронить нас со счётом 3:1 во втором тайме. Теоретически «Зенит» остался в гонке за чемпионство, а практически — будет очень тяжело. Многие эксперты говорят, что питерцам концовка чемпионата даётся проще, но это разговоры в пользу бедных. Всем нужны очки. Тот, кто лучше готов физически, тот и добивается победы. Это показал матч «Спартак» — ЦСКА», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, заработав 54 очка по итогам 26 встреч. «Динамо» идёт пятым (47).

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