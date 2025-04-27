«Химки» — «Акрон»: Дзюба открыл счёт в матче на 12-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12' 1:1 Савичев – 24' 2:1 Вера – 29' 2:2 Эшковал – 67'
На 12-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Артём Дзюба.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Акрон» заработал 28 очков после 25 игр и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:57
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:35
-
17:20
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:44
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:09
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:54
-
15:48
-
15:35
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:29
-
15:28
-
15:19