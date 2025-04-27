«Химки» — «Акрон»: Дзюба открыл счёт в матче на 12-й минуте

В эти минуты идёт матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Артём Дзюба.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Акрон» заработал 28 очков после 25 игр и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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