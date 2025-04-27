«Черноморец» вырвал победу у «Сокола», забив два мяча в добавленное время

Завершился матч 30-го тура Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Черноморец» (Новороссийск). Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт матча был открыт на 16-й минуте. Ворота соперника поразил нападающий «Сокола» Стефан Вукич, реализовав пенальти. Ответ гостей последовал на 90+3-й минуте. Голом отметился Гедеон Гузина. На 90+5-й минуте «Черноморец» вышел вперёд благодаря голу Романа Акбашева.

«Сокол» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 23 очка за 30 матчей. «Черноморец» располагается на третьей строчке, заработав 54 очка.