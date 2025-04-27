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Сокол — Черноморец, результат матча 27 апреля 2025, счет 1:2, Первая лига 2024-2025

«Черноморец» вырвал победу у «Сокола», забив два мяча в добавленное время
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Завершился матч 30-го тура Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Черноморец» (Новороссийск). Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 30-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Черноморец
Новороссийск
1:0 Вукич – 16'     1:1 Гузина – 90+3'     1:2 Акбашев – 90+5'    

Счёт матча был открыт на 16-й минуте. Ворота соперника поразил нападающий «Сокола» Стефан Вукич, реализовав пенальти. Ответ гостей последовал на 90+3-й минуте. Голом отметился Гедеон Гузина. На 90+5-й минуте «Черноморец» вышел вперёд благодаря голу Романа Акбашева.

«Сокол» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 23 очка за 30 матчей. «Черноморец» располагается на третьей строчке, заработав 54 очка.

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