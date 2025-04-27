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«Тюмень» на 90+4-й минуте вырвала победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком»

«Тюмень» на 90+4-й минуте вырвала победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком»
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Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Нефтехимик». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 30-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Карпов – 90+4'    

На 90+4-й минуте гол забил нападающий «Тюмени» Данил Карпов.

«Тюмень» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 26 очков за 30 матчей. «Нефтехимик» заработал 34 очка после 30 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 66 очков за 30 встреч.

В следующем туре Первой лиги «Тюмень» встретится с саратовским «Соколом». Игра состоится 4 мая. В свою очередь, «Нефтехимик» в 31-м туре соревнования проведёт матч с «Уфой» (4 мая).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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