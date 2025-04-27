«Тюмень» на 90+4-й минуте вырвала победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком»

Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Нефтехимик». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 90+4-й минуте гол забил нападающий «Тюмени» Данил Карпов.

«Тюмень» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 26 очков за 30 матчей. «Нефтехимик» заработал 34 очка после 30 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 66 очков за 30 встреч.

В следующем туре Первой лиги «Тюмень» встретится с саратовским «Соколом». Игра состоится 4 мая. В свою очередь, «Нефтехимик» в 31-м туре соревнования проведёт матч с «Уфой» (4 мая).

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