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Кержаков: сложно сказать, что в РПЛ есть команда, которая показывает чемпионский футбол

Кержаков: сложно сказать, что в РПЛ есть команда, которая показывает чемпионский футбол
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о минувшем матче 26-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Если «Зенит» будет играть оставшиеся матчи так, как играл с 25-й минуты с «Динамо», то шансы догнать «Краснодар» минимальные. «Динамо» выглядело свежее. Не знаю, что с «Зенитом». Я не вижу их подготовительный и тренировочный период. Со стороны «Динамо» выглядело свежее и было ближе к победе, чем «Зенит».

Сложно говорить, что в РПЛ у нас есть команда, которая показывает чемпионский футбол. Есть команды, которые на эмоциях и мастерстве индивидуальных футболистов вырывают победы и добывают три очка. Кто будет более стабильным и удачным, тот и выиграет чемпионат», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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