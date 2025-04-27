Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туфрин: «Зениту» нужна крупная победа над ЦСКА в Кубке России

Туфрин: «Зениту» нужна крупная победа над ЦСКА в Кубке России
Комментарии

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России. Первая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 30 апреля.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы «Зенит» выиграл Кубок России и РПЛ. Теперь Кубок станет для питерцев очень важным. Если в этот трофей положить медали какого-либо достоинства, это будет неплохой сезон в юбилейный год. Игра с ЦСКА будет очень тяжёлой, нужно добиваться максимально положительного результата в двух матчах. Очень нужны положительные эмоции перед предстоящей игрой с «Пари НН» в РПЛ. Нужна крупная победа над ЦСКА, чтобы поднять боевой дух», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зенит» упускает чемпионство?! Отскочили от «Динамо» и отстали от лидера на четыре очка!
«Зенит» упускает чемпионство?! Отскочили от «Динамо» и отстали от лидера на четыре очка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android