Туфрин: «Зениту» нужна крупная победа над ЦСКА в Кубке России

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России. Первая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 30 апреля.

«Хотелось бы, чтобы «Зенит» выиграл Кубок России и РПЛ. Теперь Кубок станет для питерцев очень важным. Если в этот трофей положить медали какого-либо достоинства, это будет неплохой сезон в юбилейный год. Игра с ЦСКА будет очень тяжёлой, нужно добиваться максимально положительного результата в двух матчах. Очень нужны положительные эмоции перед предстоящей игрой с «Пари НН» в РПЛ. Нужна крупная победа над ЦСКА, чтобы поднять боевой дух», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.