Александр Кержаков рассказал, за счёт чего ЦСКА одержал победу в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о победе ЦСКА над «Спартаком» (2:1) в рамках 26-го тура чемпионата России.

«У ЦСКА команда более сбалансированная. Уровень Мойзеса и Роши в обороне помог нивелировать дебют новичка. Даже не было заметно, что играет новый парень. Вся оборона здорово сыграла за счёт хороших качеств. Полузащита у команды тоже хорошая. Нападающие не такие забивные, но у них хорошее движение без мяча, прессинг защитников соперника. ЦСКА победил заслуженно», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА с 51 очком в 26 матчах занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» после поражения от армейцев опустился на четвёртую строчку. У команды 50 очков.