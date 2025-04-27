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Александр Кержаков рассказал, за счёт чего ЦСКА одержал победу в матче со «Спартаком»

Александр Кержаков рассказал, за счёт чего ЦСКА одержал победу в матче со «Спартаком»
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о победе ЦСКА над «Спартаком» (2:1) в рамках 26-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«У ЦСКА команда более сбалансированная. Уровень Мойзеса и Роши в обороне помог нивелировать дебют новичка. Даже не было заметно, что играет новый парень. Вся оборона здорово сыграла за счёт хороших качеств. Полузащита у команды тоже хорошая. Нападающие не такие забивные, но у них хорошее движение без мяча, прессинг защитников соперника. ЦСКА победил заслуженно», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА с 51 очком в 26 матчах занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» после поражения от армейцев опустился на четвёртую строчку. У команды 50 очков.

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