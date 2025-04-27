Андрей Червиченко: непонятно, как «Зенит» собирается выигрывать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», который завершился результативной ничьей (1:1).

«Зенит» плох, а «Динамо» было лучше, особенно во втором тайме. Не знаю, как команда собирается выигрывать. В прошедшем матче у «Зенита» был синдром «Краснодара». Питерцы забили один мяч и вместо того, чтобы добивать, начали зачем-то сохранять счёт. А в конце игры чуть не проиграли матч вообще», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 проведённых матчей у «Зенита» 54 набранных очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.