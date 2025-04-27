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Андрей Червиченко: непонятно, как «Зенит» собирается выигрывать

Андрей Червиченко: непонятно, как «Зенит» собирается выигрывать
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», который завершился результативной ничьей (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Зенит» плох, а «Динамо» было лучше, особенно во втором тайме. Не знаю, как команда собирается выигрывать. В прошедшем матче у «Зенита» был синдром «Краснодара». Питерцы забили один мяч и вместо того, чтобы добивать, начали зачем-то сохранять счёт. А в конце игры чуть не проиграли матч вообще», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 проведённых матчей у «Зенита» 54 набранных очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

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