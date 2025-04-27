Бывший директор «Барселоны» раскритиковал судейство в финале Кубка Испании с «Реалом»
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Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался о судействе в матче финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые встречались с мадридским «Реалом». «Барселона» одержала победу со счётом 3:2 в дополнительное время.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
На 90+6-й минуте арбитр встречи Де Бургос Бенгоэчеа назначил пенальти после падения полузащитника «Барселоны» Рафиньи в штрафной площади «Реала», но затем отменил своё решение после помощи VAR.
«То же, что и всегда. Огромное отвращение», — написал Фрейша в социальной сети Х (ранее Twitter).
В составе «Барселоны» отличились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. За «Реал» забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени.
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