Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший директор «Барселоны» раскритиковал судейство в финале Кубка Испании с «Реалом»

Бывший директор «Барселоны» раскритиковал судейство в финале Кубка Испании с «Реалом»
Комментарии

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался о судействе в матче финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые встречались с мадридским «Реалом». «Барселона» одержала победу со счётом 3:2 в дополнительное время.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

На 90+6-й минуте арбитр встречи Де Бургос Бенгоэчеа назначил пенальти после падения полузащитника «Барселоны» Рафиньи в штрафной площади «Реала», но затем отменил своё решение после помощи VAR.

«То же, что и всегда. Огромное отвращение», — написал Фрейша в социальной сети Х (ранее Twitter).

В составе «Барселоны» отличились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. За «Реал» забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени.

Материалы по теме
«Реал» потерял рассудок и испортил финал». Испания бурлит после победы «Барсы» в «класико»
«Реал» потерял рассудок и испортил финал». Испания бурлит после победы «Барсы» в «класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android