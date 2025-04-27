Бывший директор «Барселоны» раскритиковал судейство в финале Кубка Испании с «Реалом»

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался о судействе в матче финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые встречались с мадридским «Реалом». «Барселона» одержала победу со счётом 3:2 в дополнительное время.

На 90+6-й минуте арбитр встречи Де Бургос Бенгоэчеа назначил пенальти после падения полузащитника «Барселоны» Рафиньи в штрафной площади «Реала», но затем отменил своё решение после помощи VAR.

«То же, что и всегда. Огромное отвращение», — написал Фрейша в социальной сети Х (ранее Twitter).

В составе «Барселоны» отличились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. За «Реал» забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени.