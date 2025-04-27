Главный тренер «МЮ» Аморим высказался об аренде Рашфорда в «Астон Виллу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об аренде вингера Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу».

«Нам не хватает многого в команде. В январе мы потеряли Рашфорда и Антони и не взяли никого на их позиции — это был риск. Но здесь есть вещи, которые важнее, чем забить ещё 10 голов в этом сезоне. Мы пытаемся сделать что-то более важное. Мы можем навредить команде сейчас, но в будущем это поможет клубу.

Отпустить [Рашфорда] было моей идеей, но я стараюсь помогать команде и иногда помогать игрокам, которым нужно что-то другое — вот и всё», — приводит слова Аморима The Guardian.

Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды минувшей зимой. В составе команды Унаи Эмери Рашфорд сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.