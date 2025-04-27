«Интер» проиграл «Роме» в 34-м туре Серии А, у Шомуродова голевая передача

Завершился матч 34-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Интером». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Игра завершилась победой римлян со счётом 1:0.

На 22-й минуте вингер Матиас Соуле забил с передачи экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

«Рома» довела количество набранных в сезоне очков до 60 и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» остался на верхней строчке с 71 очком. Столько же очков — у «Наполи» при игре в запасе. Неаполитанцы в рамках 34-го тура примут дома «Торино».