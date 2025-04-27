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Интер — Рома 0:1, результат матча 34-го тура Серии А 27 апреля

«Интер» проиграл «Роме» в 34-м туре Серии А, у Шомуродова голевая передача
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Завершился матч 34-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Интером». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Игра завершилась победой римлян со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Соуле – 22'    

На 22-й минуте вингер Матиас Соуле забил с передачи экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

«Рома» довела количество набранных в сезоне очков до 60 и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» остался на верхней строчке с 71 очком. Столько же очков — у «Наполи» при игре в запасе. Неаполитанцы в рамках 34-го тура примут дома «Торино».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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