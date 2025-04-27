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Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:1, результат матча 34-го тура АПЛ 27 апреля 2025

«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в игре с «Борнмутом» благодаря голу на 90+6-й минуте
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Завершился матч 34-го тура английской Премьер-Лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра игру обслуживал Питер Бэнкс. Матч закончился результативной ничьей — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Семеньо – 23'     1:1 Хойлунд – 90+6'    
Удаления: Эванилсон – 70' / нет

На 23-й минуте вингер хозяев Антуан Семеньо с передачи бразильца Эванилсона вывел свою команду вперёд. На 70-й минуте Эванилсон покинул поле из-за красной карточки, оставив «Борнмут» в меньшинстве. На 90+6-й минуте форвард «МЮ» Расмус Хойлунд сравнял счёт.

«Борнмут» набрал 50 очков в 34 матчах и располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, с 39 очками занимает 14-ю строчку.

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