«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в игре с «Борнмутом» благодаря голу на 90+6-й минуте

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-Лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра игру обслуживал Питер Бэнкс. Матч закончился результативной ничьей — 1:1.

На 23-й минуте вингер хозяев Антуан Семеньо с передачи бразильца Эванилсона вывел свою команду вперёд. На 70-й минуте Эванилсон покинул поле из-за красной карточки, оставив «Борнмут» в меньшинстве. На 90+6-й минуте форвард «МЮ» Расмус Хойлунд сравнял счёт.

«Борнмут» набрал 50 очков в 34 матчах и располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, с 39 очками занимает 14-ю строчку.