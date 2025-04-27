«Барселона» разгромила «Челси» во втором матче и вышла в финал женской Лиги чемпионов

Завершился второй полуфинальный матч женской Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Челси» и испанская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей. По сумме двух матчей победу одержала «Барселона» со счётом 8:2 и вышла в финал турнира.
На 26-й минуте Айтана Бонмати открыла счёт в матче с передачи Евы Пайор. На 41-й минуте голом отметилась уже сама Пайор с передачи Кэролайн Грэм Хансен. Две минуты спустя Клаудия Пина с передачи Алексии Путельяс забила третий гол гостей. На 90-й минуте Сальма Паральюэло довела счёт до разгромного. На 90+1-й минуте Вике Каптейн отыграла один мяч и установила окончательный счёт — 1:4.
В финале «Барселона» встретится с победителем пары «Арсенал» — «Лион». Финал турнира пройдёт 24 мая в Лиссабоне (Португалия).
- 27 апреля 2025
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