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«Барселона» разгромила «Челси» во втором матче и вышла в финал женской Лиги чемпионов

«Барселона» разгромила «Челси» во втором матче и вышла в финал женской Лиги чемпионов
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Завершился второй полуфинальный матч женской Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Челси» и испанская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей. По сумме двух матчей победу одержала «Барселона» со счётом 8:2 и вышла в финал турнира.

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси (ж)
Англия
Окончен
1 : 4
Барселона (ж)
Барселона, Испания
0:1 Бонмати – 26'     0:2 Pajor – 41'     0:3 Пина – 43'     0:4 Паральюэло – 90'     1:4 Каптейн – 90+1'    

На 26-й минуте Айтана Бонмати открыла счёт в матче с передачи Евы Пайор. На 41-й минуте голом отметилась уже сама Пайор с передачи Кэролайн Грэм Хансен. Две минуты спустя Клаудия Пина с передачи Алексии Путельяс забила третий гол гостей. На 90-й минуте Сальма Паральюэло довела счёт до разгромного. На 90+1-й минуте Вике Каптейн отыграла один мяч и установила окончательный счёт — 1:4.

В финале «Барселона» встретится с победителем пары «Арсенал» — «Лион». Финал турнира пройдёт 24 мая в Лиссабоне (Португалия).

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