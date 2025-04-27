«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Салах, Гакпо, Диас.

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Дансо, Дэвис, Удоджи, Бергвалль, Грей, Мэддисон, Джонсон, Тель, Соланке.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 79 очков за 33 матча. «Тоттенхэм» заработал 37 очков после 33 игр и располагается на 16-й строчке.