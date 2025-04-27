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«В Венеции чувствуешь себя в отпуске». Консейсау отметил важность победы «Милана»

«В Венеции чувствуешь себя в отпуске». Консейсау отметил важность победы «Милана»
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Венецией» (2:0).

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 5'     0:2 Хименес – 90+6'    

«После дерби было непросто сохранить концентрацию, которой нам не хватало в последние месяцы. Соревновательный настрой — это ключевое. Трудно играть у них в гостях: это команда, которая активно прессингует, у неё есть свои сильные стороны, она играет в прямолинейный футбол и имеет быстрых игроков в атаке.

Играть здесь — особенное чувство: ты добираешься на лодке, не хватает только пальм, и чувствуешь себя в отпуске. Было крайне важно сегодня победить, чтобы укрепить успех в полуфинале Кубка», — приводит слова Консейсау Reuters со ссылкой на DAZN.

После 34 сыгранных матчей «Венеция» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков. «Милан» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко.

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