Кержаков ответил, с чем связана нестабильность «Спартака» весной

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался о выступлениях футболистов «Спартака» в весенней части розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«У нас очень большой период межсезонья. Это период, когда не только твоя команда, но и соперники имеют возможность подготовиться более усиленно над тактическими действиями, качеством. Тренер имеет возможность донести до футболистов идею, отработать, что считает нужным. «Спартак» не прошёл подготовительный период так, как бы ему хотелось. Поэтому такие результаты. В российском футболе, когда у тебя большое межсезонье, — сложный момент. Иностранные тренеры впервые с таким сталкиваются. Им тяжело грамотно подготовить и расписать огромные подготовительные циклы в такой большой промежуток.

У «Спартака» в этом сезоне чуть похуже, чем у других команд. Соперники не дремлют. Кто-то, как махачкалинское «Динамо», берёт напором. ЦСКА, например, переигрывает. Стабильности по весне, к сожалению, для «Спартака» нет. Но это футбол», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 26-м туре РПЛ «Спартак» уступил ЦСКА (1:2) и опустился на четвёртую строчку. У команды 50 набранных очков в активе. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.