Мюллер стал 13-м игроком, достигшим отметки в 500 матчей в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер провёл 500-й матч в Бундеслиге и стал 13-м игроком, достигшим этого рубежа. В субботу, 26 апреля, «Бавария» в чемпионате Германии разгромила на своём поле «Майнц» со счётом 3:0. Опытный 35-летний нападающий вышел на поле на 84-й минуте матча, заменив Лероя Зане. В этих 500 матчах Томас забил 150 голов и отдал 211 голевых передач.

Кроме этого, Томас Мюллер стал четвёртым игроком, который провёл 500 матчей в Бундеслиге за один клуб. Ранее это удавалось Карл-Хайнцу Кёрбелю (602 матча за «Айнтрахт» Франкфурт), Манфреду Кальцу (581 — за «Гамбург») и Михаэлю Ламеку (518 — за «Бохум»).

Ранее было объявлено о том, что Мюллер покинет «Баварию» после завершения сезона-2024/2025. Во всех турнирах Томас провёл за мюнхенцев 748 игр.