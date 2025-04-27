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Мюллер стал 13-м игроком, достигшим отметки в 500 матчей в Бундеслиге

Мюллер стал 13-м игроком, достигшим отметки в 500 матчей в Бундеслиге
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер провёл 500-й матч в Бундеслиге и стал 13-м игроком, достигшим этого рубежа. В субботу, 26 апреля, «Бавария» в чемпионате Германии разгромила на своём поле «Майнц» со счётом 3:0. Опытный 35-летний нападающий вышел на поле на 84-й минуте матча, заменив Лероя Зане. В этих 500 матчах Томас забил 150 голов и отдал 211 голевых передач.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Зане – 27'     2:0 Олисе – 40'     3:0 Дайер – 84'    

Кроме этого, Томас Мюллер стал четвёртым игроком, который провёл 500 матчей в Бундеслиге за один клуб. Ранее это удавалось Карл-Хайнцу Кёрбелю (602 матча за «Айнтрахт» Франкфурт), Манфреду Кальцу (581 — за «Гамбург») и Михаэлю Ламеку (518 — за «Бохум»).

Ранее было объявлено о том, что Мюллер покинет «Баварию» после завершения сезона-2024/2025. Во всех турнирах Томас провёл за мюнхенцев 748 игр.

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