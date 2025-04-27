В «Пари НН» иронично отозвались о судействе в матче РПЛ с «Ахматом»

Пресс-служба «Пари Нижний Новгород» иронично прокомментировала судейство в матче с грозненским «Ахматом» (1:0) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва).

«Продолжаем творить историю! Именно на нашем стадионе впервые на табло показали повторы VAR. И вот пришло время для нового эксперимента!

После долгого анализа игр по всему миру было принято решение о том, что удары в голову в футболе теперь не наказываются (или наказываются минимально), как руками, так и ногами. По мнению экспертов, это повысит зрелищность нашего любимого вида спорта!

Кроме того, по желанию пенальти в конце матча можно перебивать неограниченное количество раз.

Инсайдеры сообщают, что уже в следующем туре впервые в мировом футболе матч завершится после того, как владельца мяча позовут домой.

Дорогие болельщики, какие ещё новые правила предложим?» — написано в телеграм-канале «Пари НН».

Так пресс-служба отреагировала на ряд фолов со стороны игроков «Ахмата», которые не получили предупреждения по итогам этих эпизодов, а также на назначение и перебитие пенальти на 90+14-й и 90+16-й минутах встречи.