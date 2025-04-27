«Наполи» — «Торино»: онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 21:45

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Рима. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 71 очком. Столько же — у лидирующего в чемпионской гонке «Интера», который провёл на одну игру больше. У «Торино» 43 набранных очка в 33 матчах. Туринская команда располагается на 10-й строчке.