Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Акрон» и «Химки» сыграли вничью в матче 26-го тура РПЛ, Дзюба отметился голом

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступал Егор Егоров (Нижний Новгород). Игра закончилась результативной ничьей — 2:2.

На 12-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт в матче. На 24-й минуте защитник тольяттинцев Константин Савичев отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте полузащитник «Химок» Лукас Вера вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 67-й минуте защитник «Акрона» Родригу Эшковал сравнял счёт ударом через себя.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Химок» 24 набранных очка. Команда располагается на 12-й строчке.