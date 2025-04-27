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Химки — Акрон, результат матча 27 апреля 2025, счёт 2:2, РПЛ 2024-2025

«Акрон» и «Химки» сыграли вничью в матче 26-го тура РПЛ, Дзюба отметился голом
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступал Егор Егоров (Нижний Новгород). Игра закончилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12'     1:1 Савичев – 24'     2:1 Вера – 29'     2:2 Эшковал – 67'    

На 12-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт в матче. На 24-й минуте защитник тольяттинцев Константин Савичев отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте полузащитник «Химок» Лукас Вера вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 67-й минуте защитник «Акрона» Родригу Эшковал сравнял счёт ударом через себя.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Химок» 24 набранных очка. Команда располагается на 12-й строчке.

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