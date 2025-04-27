Российский экс-футболист Алексей Игонин назвал причину неудачных результатов «Зенита» в весенней части сезона.

«Зениту» ещё до матча с «Динамо» было сложно догнать «Краснодар». Не знаю, почему рассуждали, что у питерцев всё в порядке. Я не вижу матчей, где «быки» точно могут потерять очки. «Зениту» было сложно уже давно, и многие это понимали. К сожалению, команда показывает разный футбол в каждом матче. Чтобы не оставлять никаких сомнений, нужно играть, как в матче с «Краснодаром». Честно говоря, не помню, когда питерцы отыграли в этом сезоне спокойно и надёжно в обороне. Это одна из причин неудачных результатов команды», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.