«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Соланке открыл счёт в матче на 12-й минуте

В эти минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Томас Брамэлл. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Тоттенхэма». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте матча ударом головой счёт в матче открыл форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 79 очков за 33 матча. «Тоттенхэм» заработал 37 очков после 33 игр и располагается на 16-й строчке. В случае победы в сегодняшнем матче «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии.