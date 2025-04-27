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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Соланке открыл счёт в матче на 12-й минуте

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Соланке открыл счёт в матче на 12-й минуте
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В эти минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Томас Брамэлл. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Тоттенхэма». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'    

На 12-й минуте матча ударом головой счёт в матче открыл форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 79 очков за 33 матча. «Тоттенхэм» заработал 37 очков после 33 игр и располагается на 16-й строчке. В случае победы в сегодняшнем матче «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии.

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