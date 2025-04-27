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«Атлетик» Бильбао поздравил «Барселону» с победой в финале Кубка Испании

«Атлетик» Бильбао поздравил «Барселону» с победой в финале Кубка Испании
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«Атлетик» Бильбао поздравил «Барселону» с победой в финальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом». Напомним, встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой сине-гранатовых в добавленное время со счётом 3:2.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Поздравляем «Барселону» со званием обладателя Кубка Испании», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Атлетика» в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что в финал каталонский клуб вышел, обыграв клуб из Бильбао в полуфинале со счётом 5:4 по сумме двух матчей.

Напомним, «Барселона» стала обладателем 32-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 24 трофея. У мадридского «Реала», который идёт третьим, 20 трофеев Кубка Испании за всю историю.

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