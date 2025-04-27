«Атлетик» Бильбао поздравил «Барселону» с победой в финале Кубка Испании

«Атлетик» Бильбао поздравил «Барселону» с победой в финальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом». Напомним, встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой сине-гранатовых в добавленное время со счётом 3:2.
«Поздравляем «Барселону» со званием обладателя Кубка Испании», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Атлетика» в соцсети X (ранее Twitter).
Отметим, что в финал каталонский клуб вышел, обыграв клуб из Бильбао в полуфинале со счётом 5:4 по сумме двух матчей.
Напомним, «Барселона» стала обладателем 32-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 24 трофея. У мадридского «Реала», который идёт третьим, 20 трофеев Кубка Испании за всю историю.
- 27 апреля 2025
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