«Арсенал» и «Ротор» поделили очки в матче 30-го тура Первой лиги
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Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор». Игра проходила в Туле. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 30-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Сафронов – 7' 1:1 Ткачёв – 18'
Удаления: нет / Сафронов – 48'
На седьмой минуте нападающий гостей Илья Сафронов открыл счёт в матче. На 18-й минуте полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв сравнял счёт во встрече. На 48-й минуте Илья Сафронов получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду доигрывать в меньшинстве.
«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Ротор» заработал 41 очко после аналогичного количества игр и располагается на девятой строчке.
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