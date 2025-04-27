«Арсенал» и «Ротор» поделили очки в матче 30-го тура Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор». Игра проходила в Туле. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

На седьмой минуте нападающий гостей Илья Сафронов открыл счёт в матче. На 18-й минуте полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв сравнял счёт во встрече. На 48-й минуте Илья Сафронов получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду доигрывать в меньшинстве.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Ротор» заработал 41 очко после аналогичного количества игр и располагается на девятой строчке.