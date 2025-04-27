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Курбан Бердыев приехал на матч «Рубин» — «Факел» и посетил сектор, названный его именем

Курбан Бердыев приехал на матч «Рубин» — «Факел» и посетил сектор, названный его именем
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Главный тренер азербайджанского клуба «Туран» Курбан Бердыев прибыл на матч 26-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 22'    

Отмечается, что тренер, ранее возглавлявший «Рубин», приехал на стадион и побывал на секторе, который болельщики решили назвать его именем. Напомним, по итогам голосования среди фанатов казанской команды секторам южной трибуны домашнего стадиона были присвоены имена легенд клуба Гёкдениза Карадениза, Виктора Колотова и Курбана Бердыева соответственно.

Напомним, 72-летний специалист возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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