«Вильярреал» с минимальным счётом обыграл «Эспаньол» в матче Ла Лиги

Завершился перенесённый матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. «Вильярреал» одержал победу со счётом 1:0.

На 52-й минуте отличился нападающий хозяев Йереми Пино с передачи Николя Пепе.

«Эспаньол» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 33 матча. «Вильярреал» находится на пятой строчке, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 76 очков.