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Вильярреал — Эспаньол, результат матча 27 апреля 2025, счет 1:0, Ла Лига 2024-2025

«Вильярреал» с минимальным счётом обыграл «Эспаньол» в матче Ла Лиги
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Завершился перенесённый матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. «Вильярреал» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Пино – 52'    

На 52-й минуте отличился нападающий хозяев Йереми Пино с передачи Николя Пепе.

«Эспаньол» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 33 матча. «Вильярреал» находится на пятой строчке, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 76 очков.

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