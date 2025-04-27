«Рубин» — «Факел»: Ильин открыл счёт в матче на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Факела».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте нападающий гостей Владимир Ильин открыл счёт в матче.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 36 очков за 25 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 25 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.