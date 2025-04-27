«Рубин» — «Факел»: Ильин открыл счёт в матче на 22-й минуте
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Факела».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 22'
На 22-й минуте нападающий гостей Владимир Ильин открыл счёт в матче.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 36 очков за 25 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 25 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.
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