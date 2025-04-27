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Алексей Игонин: ЦСКА — одна из лучших и стабильных команд весной в РПЛ

Алексей Игонин: ЦСКА — одна из лучших и стабильных команд весной в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА одержал победу над «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«ЦСКА сейчас на ходу. Это одна из лучших и стабильных команд весной в РПЛ. У «Спартака» же есть проблемы: большое количество пропущенных голов и неудачные первые таймы. «Спартаку» надо было надеяться не только на эмоциональный порыв, когда команда выигрывала много матчей и совершала камбэки. Но этого мало, чтобы рассчитывать на большее», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).

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