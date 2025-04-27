Алексей Игонин: ЦСКА — одна из лучших и стабильных команд весной в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА одержал победу над «Спартаком» (2:1).

«ЦСКА сейчас на ходу. Это одна из лучших и стабильных команд весной в РПЛ. У «Спартака» же есть проблемы: большое количество пропущенных голов и неудачные первые таймы. «Спартаку» надо было надеяться не только на эмоциональный порыв, когда команда выигрывала много матчей и совершала камбэки. Но этого мало, чтобы рассчитывать на большее», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).