«Факел» забил впервые за 10 матчей в РПЛ

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Факел». Воронежский клуб открыл счёт во встрече и таким образом забил впервые за 10 матчей в РПЛ.

На 22-й минуте матча нападающий «Факела» Владимир Ильин стал автором первого гола в матче. В предыдущий раз воронежцы забивали 24 ноября в матче 16-го тура с московским «Динамо» (1:1), тогда голом отметился Николай Гиоргобиани. С тех пор «Факел» провёл девять игр в чемпионате России без забитых мячей.

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«Факел» заработал 15 очков после 25 игр и располагается на 16-й строчке.