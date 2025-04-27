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Защитник «Акрона» Эшковал: мой гол на премию Пушкаша надо номинировать? Давайте попробуем

Защитник «Акрона» Эшковал: мой гол на премию Пушкаша надо номинировать? Давайте попробуем
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Защитник «Акрона» Родригу Эшковал прокомментировал свой гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:2). Португалец отличился ударом через себя с линии штрафной на 67-й минуте матча.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12'     1:1 Савичев – 24'     2:1 Вера – 29'     2:2 Эшковал – 67'    

«Я не думал, что смогу забить такой красивый гол. Но я верил, что вообще смогу забить сегодня. На премию Пушкаша надо номинировать? Давайте попробуем. Почему бы нет (смеётся)?» — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Химок» 24 набранных очка. Команда располагается на 12-й строчке. Гол в ворота «Химок» стал для Эшковала вторым в текущем розыгрыше РПЛ.

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