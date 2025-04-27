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Футболист «Акрона» Эшковал рассказал, что посвятил гол в ворота «Химок» своему отцу

Футболист «Акрона» Эшковал рассказал, что посвятил гол в ворота «Химок» своему отцу
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Португальский защитник тольяттинского «Акрона» Родригу Эшковал высказался о голе в ворота «Химок» (2:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Эшковал отличился на 67-й минуте, сравняв счёт.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12'     1:1 Савичев – 24'     2:1 Вера – 29'     2:2 Эшковал – 67'    

«Это мой первый гол после того, как мой отец умер. 26-й тур, я ношу 26-й номер на футболке, день рождения у моего отца тоже был 26-го числа. Он скончался на следующий день, как я вернулся после первой части чемпионата. Я посвятил этот гол ему, и для меня это много значит», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Родригу Эшковал провёл 24 матча, в которых забил два мяча.

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