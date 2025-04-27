И. Федотов отреагировал на решение судьи не назначать пенальти «Рубину» в игре с «Факелом»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о решении арбитров не назначать пенальти в ворота казанского «Рубина» в первом тайме матча 26-го тура чемпионата России с «Факелом». Встреча проходит в эти минуты, «Факел» выигрывает со счётом 1:0. Главным арбитром матча является Роман Сафьян (Москва).

«По повторам, которые транслирует вещатель, непонятно, кто в этом моменте сыграл в мяч. Думаю, то же самое сказали арбитры. Главное – сыграл ли игрок «Рубина» в мяч, если сыграл – это угловой. Но главный вопрос, почему в матчах «Спартака» или «Зенита», ЦСКА – нормальные повторы есть, а у «Факела», который борется за выживание, нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.