Защитник «Акрона» Эшковал: если бы не мой отец, я не стал бы профессиональным футболистом
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Защитник «Акрона» Родригу Эшковал объяснил, почему посвятил отцу свой гол в ворота «Химок» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12' 1:1 Савичев – 24' 2:1 Вера – 29' 2:2 Эшковал – 67'
«Мой отец — это всё для меня. Он сделал больше, чем делают обычные родители. Если бы не отец, то, наверное, я не стал бы профессиональным футболистом. Потому что были моменты, когда было тяжело ездить на тренировки. Он делил свой день, составлял специально так, чтобы возить меня на тренировки. Я очень благодарен ему и очень сильно люблю», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Родригу Эшковал отличился на 67-й минуте. Португалец забил ударом через себя с линии штрафной площади. Ранее футболист заявил, что гол «Химкам» стал для него первым с момента смерти отца.
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