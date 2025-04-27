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Защитник «Акрона» Эшковал: если бы не мой отец, я не стал бы профессиональным футболистом

Защитник «Акрона» Эшковал: если бы не мой отец, я не стал бы профессиональным футболистом
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Защитник «Акрона» Родригу Эшковал объяснил, почему посвятил отцу свой гол в ворота «Химок» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12'     1:1 Савичев – 24'     2:1 Вера – 29'     2:2 Эшковал – 67'    

«Мой отец — это всё для меня. Он сделал больше, чем делают обычные родители. Если бы не отец, то, наверное, я не стал бы профессиональным футболистом. Потому что были моменты, когда было тяжело ездить на тренировки. Он делил свой день, составлял специально так, чтобы возить меня на тренировки. Я очень благодарен ему и очень сильно люблю», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Родригу Эшковал отличился на 67-й минуте. Португалец забил ударом через себя с линии штрафной площади. Ранее футболист заявил, что гол «Химкам» стал для него первым с момента смерти отца.

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