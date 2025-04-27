Защитник «Акрона» Эшковал: если бы не мой отец, я не стал бы профессиональным футболистом

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал объяснил, почему посвятил отцу свой гол в ворота «Химок» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (2:2).

«Мой отец — это всё для меня. Он сделал больше, чем делают обычные родители. Если бы не отец, то, наверное, я не стал бы профессиональным футболистом. Потому что были моменты, когда было тяжело ездить на тренировки. Он делил свой день, составлял специально так, чтобы возить меня на тренировки. Я очень благодарен ему и очень сильно люблю», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Родригу Эшковал отличился на 67-й минуте. Португалец забил ударом через себя с линии штрафной площади. Ранее футболист заявил, что гол «Химкам» стал для него первым с момента смерти отца.