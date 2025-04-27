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Родригу Эшковал поблагодарил Дзюбу за то, что он передал ему награду лучшему игроку матча

Родригу Эшковал поблагодарил Дзюбу за то, что он передал ему награду лучшему игроку матча
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Защитник «Акрона» Родригу Эшковал поблагодарил форварда команды Артёма Дзюбу за то, что он передал ему награду лучшему игроку матча после игры с «Химками» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12'     1:1 Савичев – 24'     2:1 Вера – 29'     2:2 Эшковал – 67'    

«Дзюба передал награду. Конечно, хотелось поблагодарить его за данный жест. Это для меня многое значит», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Дзюба и Эшковал стали авторами голов в ворота «Химок». Португалец отличился на 67-й минуте, забив ударом через себя с линии штрафной площади.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Химок» 24 набранных очка. Команда располагается на 12-й строчке.

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