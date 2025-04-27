Родригу Эшковал поблагодарил Дзюбу за то, что он передал ему награду лучшему игроку матча

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал поблагодарил форварда команды Артёма Дзюбу за то, что он передал ему награду лучшему игроку матча после игры с «Химками» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (2:2).

«Дзюба передал награду. Конечно, хотелось поблагодарить его за данный жест. Это для меня многое значит», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Дзюба и Эшковал стали авторами голов в ворота «Химок». Португалец отличился на 67-й минуте, забив ударом через себя с линии штрафной площади.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Химок» 24 набранных очка. Команда располагается на 12-й строчке.