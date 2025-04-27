Родригу Эшковал: роль Дзюбы в «Акроне» неоценима

Португальский защитник тольяттинского «Акрона» Родригу Эшковал высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Та роль, которую выполняет Дзюба в команде — неоценима. Он очень опытный человек. Он знает, когда нужно, так сказать, напихать по-футбольному и сделать это правильно. Или знает, когда нужно подбадривать. Он выбирает правильные моменты. Его роль важна. Он очень ценен для нас как партнёр по команде. Дзюба — это опытный игрок, с которым я играл», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Родригу Эшковал провёл 24 матча, в которых забил два мяча.