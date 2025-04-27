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Эшковал: Дзюба всегда любит побеждать, у нас не было равнодушных в матче с «Химками»

Эшковал: Дзюба всегда любит побеждать, у нас не было равнодушных в матче с «Химками»
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Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказался о качествах форварда команды Артёма Дзюбы после результативной ничьей с «Химками» (2:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 12'     1:1 Савичев – 24'     2:1 Вера – 29'     2:2 Эшковал – 67'    

«Я видел реакцию Дзюбы. Артём тот человек, который всегда любит побеждать. Мы все хотели победить. Сегодня не было равнодушных на поле. Матч закончился. Теперь нужно готовиться к следующим», — передаёт слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Акрон» сыграл вничью с «Химками» в 26-м туре РПЛ. Голами в составе тольяттинцев отметились Артём Дзюба и Родригу Эшковал. Португалец забил ударом через себя с линии штрафной на 67-й минуте.

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