«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Удоджи отправил мяч в свои ворота на 69-й минуте

В эти минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Томас Брамэлл. На момент написания новости счёт в матче 5:1 в пользу «Ливерпуля». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 69-й минуте игры защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи отправил мяч в собственные ворота.

Ранее, на 12-й минуте ударом головой счёт в матче открыл форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке. На 16-й минуте нападающий «Ливерпуля» Луис Диас восстановил равенство в счёте. На 24-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер вывел хозяев поля вперёд. На 34-й минуте форвард Коди Гакпо забил третий гол мерсисайдцев. На 63-й минуте матча египтянин Мохамед Салах довёл счёт до разгромного.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 79 очков за 33 матча. «Тоттенхэм» заработал 37 очков после 33 игр и располагается на 16-й строчке.