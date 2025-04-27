«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка Англии

Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Горожане» одержали уверенную победу со счётом 2:0 и, таким образом, вышли в финал Кубка Англии.

Счёт был открыт уже на второй минуте матча. Голом отметился Рико Льюис с передачи Матео Ковачича. На 51-й минуте Йошко Гвардиол с передачи Омара Мармуша удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт во встрече — 2:0.

В финале «Манчестер Сити» встретится с «Кристал Пэлас». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 17 мая.