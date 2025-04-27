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Ноттингем Форест — Манчестер Сити, результат матча 27 апреля 2025, счёт 0:2, Кубок Англии 2024-2025

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка Англии
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Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Горожане» одержали уверенную победу со счётом 2:0 и, таким образом, вышли в финал Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/2 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Льюис – 2'     0:2 Гвардиол – 51'    

Счёт был открыт уже на второй минуте матча. Голом отметился Рико Льюис с передачи Матео Ковачича. На 51-й минуте Йошко Гвардиол с передачи Омара Мармуша удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт во встрече — 2:0.

В финале «Манчестер Сити» встретится с «Кристал Пэлас». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 17 мая.

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