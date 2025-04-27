«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, разгромив «Тоттенхэм»

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл. Игра закончилась волевой разгромной победой мерсисайдцев со счётом 5:1.

На 12-й минуте ударом головой счёт в матче открыл форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке. На 16-й минуте нападающий «Ливерпуля» Луис Диас восстановил равенство в счёте. На 24-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер вывел хозяев поля вперёд. На 34-й минуте форвард Коди Гакпо забил третий гол мерсисайдцев. На 63-й минуте матча египтянин Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте игры защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, «Ливерпуль» досрочно занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 82 очка за 34 матча и стала чемпионом Англии. «Тоттенхэм» с 37 очками после 34 игр располагается на 16-й строчке.