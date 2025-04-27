Игонин — о Кубке России: есть ли смысл «Зениту» метаться из стороны в сторону?

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Первая встреча состоится 30 апреля.

«У Семака спланирована концовка чемпионата, как и у любого тренера. Всем известно, как «Зенит» играет в Кубке России — только на финальных стадиях выходит практически основной состав. Мне кажется, произойдёт ротация в матче с ЦСКА. Есть ли смысл «Зениту» метаться из стороны в сторону? Думаю, с армейцами питерцам будет ещё сложнее, чем с «Динамо». Динамовцы дают сопернику играть, а красно-синие — неуступчивый соперник с хорошими исполнителями», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.