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Игонин — о Кубке России: есть ли смысл «Зениту» метаться из стороны в сторону?

Игонин — о Кубке России: есть ли смысл «Зениту» метаться из стороны в сторону?
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Первая встреча состоится 30 апреля.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Семака спланирована концовка чемпионата, как и у любого тренера. Всем известно, как «Зенит» играет в Кубке России — только на финальных стадиях выходит практически основной состав. Мне кажется, произойдёт ротация в матче с ЦСКА. Есть ли смысл «Зениту» метаться из стороны в сторону? Думаю, с армейцами питерцам будет ещё сложнее, чем с «Динамо». Динамовцы дают сопернику играть, а красно-синие — неуступчивый соперник с хорошими исполнителями», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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