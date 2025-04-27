«Рубин» — «Факел»: Безруков сравнял счёт во встрече
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян из Москвы. На момент написания новости счёт 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22' 1:1 Безруков – 56' 2:1 Безруков – 89'
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'
На 56-й минуте встречи Руслан Безруков сравнял счёт с передачи Олега Иванова.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 36 очков за 25 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 25 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.
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