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«Арсенал» на выезде разгромил «Лион» и вышел в финал женской Лиги чемпионов

«Арсенал» на выезде разгромил «Лион» и вышел в финал женской Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Лион» и английский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1 и вышел в финал турнира. Счёт по сумме двух матчей — 5:3.

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Лион (ж)
Франция
Окончен
1 : 4
Арсенал Л (ж)
Борхэмвуд, Англия
0:1 Эндлер – 5'     0:2 Кальдентей – 45+1'     0:3 Руссо – 46'     0:4 Фард – 63'     1:4 Дюморне – 81'    

На пятой минуте мяч в свои ворота отправила голкипер «Лиона» Кристиане Эндлер. Также в составе «Арсенала» отличились Мариона Кальдентей, Алессия Руссо и Кейтлин Фард. За хозяев единственный гол забила Мельши Дюморне. «Лион» потерпел первое поражение в этом сезоне Лиги чемпионов.

В финале «Арсенал» сыграет с испанской «Барселоной» Решающий матч турнира пройдёт 24 мая в Лиссабоне (Португалия).

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