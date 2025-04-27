«Арсенал» на выезде разгромил «Лион» и вышел в финал женской Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Лион» и английский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1 и вышел в финал турнира. Счёт по сумме двух матчей — 5:3.
Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Лион (ж)
Франция
Окончен
1 : 4
Арсенал Л (ж)
Борхэмвуд, Англия
0:1 Эндлер – 5' 0:2 Кальдентей – 45+1' 0:3 Руссо – 46' 0:4 Фард – 63' 1:4 Дюморне – 81'
На пятой минуте мяч в свои ворота отправила голкипер «Лиона» Кристиане Эндлер. Также в составе «Арсенала» отличились Мариона Кальдентей, Алессия Руссо и Кейтлин Фард. За хозяев единственный гол забила Мельши Дюморне. «Лион» потерпел первое поражение в этом сезоне Лиги чемпионов.
В финале «Арсенал» сыграет с испанской «Барселоной» Решающий матч турнира пройдёт 24 мая в Лиссабоне (Португалия).
Комментарии
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