«Арсенал» на выезде разгромил «Лион» и вышел в финал женской Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Лион» и английский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1 и вышел в финал турнира. Счёт по сумме двух матчей — 5:3.

На пятой минуте мяч в свои ворота отправила голкипер «Лиона» Кристиане Эндлер. Также в составе «Арсенала» отличились Мариона Кальдентей, Алессия Руссо и Кейтлин Фард. За хозяев единственный гол забила Мельши Дюморне. «Лион» потерпел первое поражение в этом сезоне Лиги чемпионов.

В финале «Арсенал» сыграет с испанской «Барселоной» Решающий матч турнира пройдёт 24 мая в Лиссабоне (Португалия).