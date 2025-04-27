Слот — 10-й тренер в истории «Ливерпуля», с которым клуб выиграл чемпионат Англии
Поделиться
Арне Слот стал 10-м тренером в истории «Ливерпуля», с которым клуб выиграл чемпионат Англии. Напомним, в матче 34-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы досрочно оформили чемпионство, разгромив «Тоттенхэм» (5:1).
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12' 1:1 Диас – 16' 2:1 Мак Аллистер – 24' 3:1 Гакпо – 34' 4:1 Салах – 63' 5:1 Удоджи – 69'
«Ливерпуль» становился чемпионом Англии 20 раз: дважды под руководством Тома Уотсона, по одному разу с Дэвидом Эшуортом, Мэттом Маккуином, Джорджем Кейем и Джо Фэганом, трижды с Биллом Шенкли и Кенни Далглишем, шесть раз с Бобом Пейсли, а также один раз под руководством Юргена Клоппа.
По итогам матча с «Тоттенхэмом» команда Арне Слота набрала 82 очка. На втором месте в турнирной таблице находится «Арсенал», у которого 67 очков после аналогичного количества встреч.
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
22:36
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:04
-
21:03
-
21:03
-
21:01
-
20:57
-
20:49
-
20:45
-
20:37
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:25
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:55
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:44