Слот — 10-й тренер в истории «Ливерпуля», с которым клуб выиграл чемпионат Англии

Арне Слот стал 10-м тренером в истории «Ливерпуля», с которым клуб выиграл чемпионат Англии. Напомним, в матче 34-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы досрочно оформили чемпионство, разгромив «Тоттенхэм» (5:1).

«Ливерпуль» становился чемпионом Англии 20 раз: дважды под руководством Тома Уотсона, по одному разу с Дэвидом Эшуортом, Мэттом Маккуином, Джорджем Кейем и Джо Фэганом, трижды с Биллом Шенкли и Кенни Далглишем, шесть раз с Бобом Пейсли, а также один раз под руководством Юргена Клоппа.

По итогам матча с «Тоттенхэмом» команда Арне Слота набрала 82 очка. На втором месте в турнирной таблице находится «Арсенал», у которого 67 очков после аналогичного количества встреч.