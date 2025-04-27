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Слот — 10-й тренер в истории «Ливерпуля», с которым клуб выиграл чемпионат Англии

Слот — 10-й тренер в истории «Ливерпуля», с которым клуб выиграл чемпионат Англии
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Арне Слот стал 10-м тренером в истории «Ливерпуля», с которым клуб выиграл чемпионат Англии. Напомним, в матче 34-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы досрочно оформили чемпионство, разгромив «Тоттенхэм» (5:1).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Ливерпуль» становился чемпионом Англии 20 раз: дважды под руководством Тома Уотсона, по одному разу с Дэвидом Эшуортом, Мэттом Маккуином, Джорджем Кейем и Джо Фэганом, трижды с Биллом Шенкли и Кенни Далглишем, шесть раз с Бобом Пейсли, а также один раз под руководством Юргена Клоппа.

По итогам матча с «Тоттенхэмом» команда Арне Слота набрала 82 очка. На втором месте в турнирной таблице находится «Арсенал», у которого 67 очков после аналогичного количества встреч.

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