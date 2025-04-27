«Ливерпуль» стал победителем АПЛ во второй раз в истории

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, разгромив «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы выиграли АПЛ во второй раз в истории.

Ранее «Ливерпуль» неоднократно становился победителем Первого дивизиона Англии, на замену которому пришла английская Премьер-лига в 1992 году. С тех пор мерсисайдцы становились чемпионами Англии лишь однажды в 2020 году.

По итогам матча с «Тоттенхэмом» команда Арне Слота набрала 82 очка. На втором месте в турнирной таблице находится «Арсенал», у которого 67 очков после аналогичного количества встреч.

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом стал «Манчестер Сити». «Ливерпуль» тогда занял третье место.