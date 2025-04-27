«Ливерпуль» стал победителем АПЛ во второй раз в истории
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«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, разгромив «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы выиграли АПЛ во второй раз в истории.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12' 1:1 Диас – 16' 2:1 Мак Аллистер – 24' 3:1 Гакпо – 34' 4:1 Салах – 63' 5:1 Удоджи – 69'
Ранее «Ливерпуль» неоднократно становился победителем Первого дивизиона Англии, на замену которому пришла английская Премьер-лига в 1992 году. С тех пор мерсисайдцы становились чемпионами Англии лишь однажды в 2020 году.
По итогам матча с «Тоттенхэмом» команда Арне Слота набрала 82 очка. На втором месте в турнирной таблице находится «Арсенал», у которого 67 очков после аналогичного количества встреч.
Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом стал «Манчестер Сити». «Ливерпуль» тогда занял третье место.
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