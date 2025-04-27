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«Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии и сравнялся с «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии и сравнялся с «Манчестер Юнайтед»
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«Ливерпуль» досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге, разгромив в 24-м туре «Тоттенхэм» (5:1). Подопечные Арне Слота довели количество набранных очков до 82 и увеличили отрыв от главного преследователя, «Арсенала», до 15 очков.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

Таким образом, «Ливерпуль» стал самой титулованной командой в истории АПЛ, завоевав 20-й титул чемпионов страны. Столько же — у «Манчестер Юнайтед», который в последний раз занимал первое место в АПЛ в сезоне-2012/2013.

На третьем месте по количеству побед в английской Премьер-лиге находится лондонский «Арсенал». У «канониров» 13 чемпионств. На четвёртой строчке располагается «Манчестер Сити» с 10 титулами.

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