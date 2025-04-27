«Ювентус» победил «Монцу» в 34-м туре Серии А, играя больше тайма в меньшинстве

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Монца. Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра выступал Даниэле Перенцони. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты туринской команды.

На 11-й минуте игры вингер «Ювентуса» Николас Гонсалес открыл счёт. На 33-й минуте форвард туринцев Рандаль Коло Муани удвоил преимущество своей команды. На 45+3-й минуте прямую красную карточку получил турецкий вингер туринцев Кенан Йылдыз.

Победа позволила «Ювентусу» довести количество набранных в сезоне очков до 62 и подняться на четвёртую строчку в таблице. «Монца» занимает последнее место с 15 очками и отставанием от 17-го места в 11 очков за четыре тура до конца сезона.