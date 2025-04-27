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Ювентус — Монца, результат матча 27 апреля 2025, счёт 2:0, Серия А 2024-2025

«Ювентус» победил «Монцу» в 34-м туре Серии А, играя больше тайма в меньшинстве
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Монца. Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра выступал Даниэле Перенцони. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты туринской команды.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Гонсалес – 11'     2:0 Коло Муани – 33'    
Удаления: Йылдыз – 45+3' / нет

На 11-й минуте игры вингер «Ювентуса» Николас Гонсалес открыл счёт. На 33-й минуте форвард туринцев Рандаль Коло Муани удвоил преимущество своей команды. На 45+3-й минуте прямую красную карточку получил турецкий вингер туринцев Кенан Йылдыз.

Победа позволила «Ювентусу» довести количество набранных в сезоне очков до 62 и подняться на четвёртую строчку в таблице. «Монца» занимает последнее место с 15 очками и отставанием от 17-го места в 11 очков за четыре тура до конца сезона.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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