«Арис» с Кокориным одержал победу в матче с «АЕК Ларнака»

Завершился матч 33-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» Лимасол и «АЕК Ларнака». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Итоговый результат — 1:0 в пользу «Ариса».

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Кароль Струски на пятой минуте. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе, и на 80-й минуте его заменил Георгий Квилитая.

После 33 сыгранных матчей «Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 68 очками. «АЕК Ларнака» находится на третьем месте, у команды 62 очка. На первом месте располагается «Пафос» с 75 очками.