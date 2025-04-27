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«Арис» с Кокориным одержал победу в матче с «АЕК Ларнака»

«Арис» с Кокориным одержал победу в матче с «АЕК Ларнака»
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Завершился матч 33-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» Лимасол и «АЕК Ларнака». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Итоговый результат — 1:0 в пользу «Ариса».

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
АЕК Ларнака
Ларнака
1:0 Струски – 5'    

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Кароль Струски на пятой минуте. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе, и на 80-й минуте его заменил Георгий Квилитая.

После 33 сыгранных матчей «Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 68 очками. «АЕК Ларнака» находится на третьем месте, у команды 62 очка. На первом месте располагается «Пафос» с 75 очками.

Турнирная таблица чемпионата Кипра
Расписание матчей чемпионата Кипра
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