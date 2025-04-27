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Рубин — Факел, результат матча 27 апреля 2025, счёт 2:1, РПЛ 2024-2025

Дубль Безрукова помог «Рубину» в большинстве обыграть «Факел» в матче 26-го тура РПЛ
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступал Роман Сафьян из Москвы. Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

На 22-й минуте полузащитник гостей Андрей Ивлев открыл счёт в матче. Отметим, что этот гол стал для воронежской команды первым за последние 10 матчей в РПЛ. На 45+9-й минуте Никита Моцпан получил прямую красную карточку и оставил «Факел» в меньшинстве. На 56-й минуте Руслан Безруков с передачи Олега Иванова сравнял счёт. На 89-й минуте Безруков оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 39 очков за 26 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке.

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