Дубль Безрукова помог «Рубину» в большинстве обыграть «Факел» в матче 26-го тура РПЛ

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступал Роман Сафьян из Москвы. Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

На 22-й минуте полузащитник гостей Андрей Ивлев открыл счёт в матче. Отметим, что этот гол стал для воронежской команды первым за последние 10 матчей в РПЛ. На 45+9-й минуте Никита Моцпан получил прямую красную карточку и оставил «Факел» в меньшинстве. На 56-й минуте Руслан Безруков с передачи Олега Иванова сравнял счёт. На 89-й минуте Безруков оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 39 очков за 26 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке.