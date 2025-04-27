Салах делал селфи с фанатами, Слота обливали шампанским. Фото чемпионства «Ливерпуля»

27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и оформил досрочное чемпионство. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Арне Слота.

Лучшие кадры чемпионства «Ливерпуля» — в фотоподборке «Чемпионата».

Таким образом, «Ливерпуль» стал самой титулованной командой в истории АПЛ, завоевав 20-й титул чемпионов страны. Столько же — у «Манчестер Юнайтед», который в последний раз занимал первое место в АПЛ в сезоне-2012/2013.

На третьем месте по количеству побед в английской Премьер-лиге находится лондонский «Арсенал». У «канониров» 13 чемпионств. На четвёртой строчке располагается «Манчестер Сити» с 10 титулами.